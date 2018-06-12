Мирошник и Боднарчук поздравили петрозаводчан с Днем России

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили жителей города с российским праздником.

"Сегодня, в День России, каждый из нас испытывает особый душевный подъём, осознавая свою причастность к многовековой истории великого народа, к его богатейшему культурному и духовному наследию. Мы гордимся своей Родиной, героическими подвигами военных поколений, достижениями российской науки и уникальными талантами наших соотечественников.

Отдавая дань прошлому, мы верим в будущее России и готовы нести ответственность за благополучие и стабильное развитие страны, сохранять и приумножать её достояние, воспитывать в детях и внуках любовь к земле, на которой живём",- написано в тексте поздравления, опубликованном на сайте мэрии Петрозаводска.

"Петрозаводск посвящает Дню России многочисленные общественные мероприятия, и самое активное участие в них принимает молодёжь. Сегодня она станет двигателем социальных, культурных, спортивных акций, которые объединят столицу Карелии с другими городами и регионами и подарят чувство сплочённости гражданам сильного и независимого государства, гражданам великой России!",- отмечается в поздравлении.

Под текстом стоят подписи Ирины Мирошник и Геннадия Боднарчука.