890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске 1
Сегодня 09:30
Отец жертвы "петрозаводского маньяка" потребовал от полицейских 3 млн рублей компенсации 8
24.01.2020 11:54
Светофоры установят еще на четырех улицах Петрозаводска 14
24.01.2020 13:07
Виновному в падении новогодней арки на женщину в центре Петрозаводска грозит срок 3
24.01.2020 15:28

Мирошник и Боднарчук поздравили студентов с Татьяниным днем

Новости. Общество
09:54, 25 Января 2020
фото: gov.karelia.ru
Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук опубликовали совместное поздравление с Днем российского студенчества.

Мирошник и Боднарчук выступили с поздравлением, адресованным студентам и преподавателям. Текст обращения опубликован на сайте петрозаводской мэрии.

"Петрозаводск – студенческий город. Карельская столица по праву гордится достижениями учащихся и преподавательского состава Петрозаводского государственного университета, Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, филиалов крупных российских вузов и средних специальных учебных заведений. Студенты – это активные, неравнодушные, инициативные горожане, будущее Петрозаводска и нашей страны. Знания, полученные во время учебы, становятся крепким фундаментом для дальнейшего профессионального развития, а дружба, сложившаяся в студенческие годы, как правило, остается на всю жизнь. Цените это время и старайтесь получить от него все самое лучшее", - гласит текст поздравления.

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается в России 25 января.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро

Аналитика

24.01.2020 09:56
Обществоведение
Самые страшные злодеи Карелии 2
Кто из преступников получил пожизненный срок: портреты самых опасных преступников Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 4
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 4
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»