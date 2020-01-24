Мирошник и Боднарчук поздравили студентов с Татьяниным днем

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук опубликовали совместное поздравление с Днем российского студенчества.

Мирошник и Боднарчук выступили с поздравлением, адресованным студентам и преподавателям. Текст обращения опубликован на сайте петрозаводской мэрии.

"Петрозаводск – студенческий город. Карельская столица по праву гордится достижениями учащихся и преподавательского состава Петрозаводского государственного университета, Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, филиалов крупных российских вузов и средних специальных учебных заведений. Студенты – это активные, неравнодушные, инициативные горожане, будущее Петрозаводска и нашей страны. Знания, полученные во время учебы, становятся крепким фундаментом для дальнейшего профессионального развития, а дружба, сложившаяся в студенческие годы, как правило, остается на всю жизнь. Цените это время и старайтесь получить от него все самое лучшее", - гласит текст поздравления.

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается в России 25 января.