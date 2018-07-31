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Новости. Общество
09:28, 31 Июля 2018
фото: eparhia.karelia.ru

Мирошник обсудила с карельским митрополитом сотрудничество с епархией

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В епархиальном управлении состоялась встреча главы Петрозаводска и карельского митрополита Константина.

"Встреча прошла в рамках подписанного 6 июня 2017 года соглашения о сотрудничестве между Администрацией Петрозаводского городского округа и Петрозаводской и Карельской Епархией Русской Православной Церкви", - сообщили в епархии, пояснив, что предметом соглашения является "сотрудничество в области образования, духовно-нравственного просвещения обучающихся, культуры, социально-благотворительной деятельности, материнства и детства, молодежной политики".

"Речь шла об участии епархии в подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Встреча носила деловой и доброжелательный характер", - отметили также в епархии.

На встрече также присутствовал главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин.

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Комментарии

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Бриг
2018-07-31 09:34:45
Почему одна и без Гены ? Или того не пускают в храм божий , грехов при жизни много .
Гость
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