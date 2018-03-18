Мирошник проголосовала на выборах Президента РФ

Глава Петрозаводского городского округа приняла участие в голосовании на выборах Президента страны.

Ирина Мирошник проголосовала на избирательном участке, расположенном в здании Колледжа технологии и предпринимательства, сообщает сайт администрации карельской столицы.

«День этот, безусловно, важен. Это возможность нам проявить консолидированную гражданскую позицию. На выборы ходят все мои родственники: и дочки с мужьями, и родители, и другие родственники. Все, безусловно, ходят, это не обсуждается. Это такой семейный уклад у нас и воспитание»,- заявила Ирина Мирошник.

Также Ирина Мирошник приняла участие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава города выбрала три территории, которые, по ее мнению, должны быть изменены и благоустроены: парк 50-летия пионерской организации, территория вокруг «Невского пассажа» и проект «Биг Бен».