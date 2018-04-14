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Новости. Общество
16:41, 14 Апреля 2018

Мирошник рассказала, как убирают Петрозаводск

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Глава Петрозаводска проинспектировала качество уборки городских территорий и рассказала, какие улицы уже очищены от мусора, а какие еще предстоит убрать, пишет пресс-служба администрации города.

Ирина Мирошник проверила, как подрядная организация убирает центральные районы города.

Сегодня механизированные звенья компании ООО "ТехРент" производят очистку газонов и тротуаров на улице Кирова, проспекте Карла Маркса, Первомайском проспекте.

Ручная уборка мусора производится на тех улицах, где уже сошёл снег. Бригады очищают от зимнего смёта центр города, Зареку, Кукковку и Октябрьский район.

Мобильные звенья сейчас работают на улице Гоголя - на участке от ул.Энгельса до ул.Антикайнена. Завтра они уберут участок от улицы Антикайнена до Гоголевского моста, затем будут двигаться по Первомайскому проспекту со стороны ул.Заводской до ул.Мелентьева.

Для очистки проезжей части улиц используется специальная машина-пылесос. С понедельника механизированная уборка будет усилена - на линию выйдет тротуарный пылесос.

По поручению главы Петрозаводска активную фазу работ по очистке городских территорий планируется завершить к первым майским праздникам.

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