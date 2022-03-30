Стало известно, почему власти Петрозаводска не расторгают договор с «Техрентом»

Глава Петрозаводска рассказал, почему «Техрент» по-прежнему занимается обслуживанием городских дорог.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский неоднократно говорил о том, что администрация города будет расторгать договор с нынешним подрядчиком, занимающимся уборкой дорог. Тем не менее «Техрент» продолжает работать в столице Карелии.

«Мы не говорили, что расторгнем договор немедленно. Нельзя жить лозунгами: «Давайте, всех разгоним!». Если бы мы посреди зимы или в начале осени с «Техрентом» расстались, какая бы у нас была перспектива? Никто с таким объемом техники, коллективом и знанием города из ниоткуда сюда бы не материализовался и наши с горожанами проблемы не решил. По результатам прошлого года мы понимали, как может и как будет работать «Техрент». Но если мы заглянем в контракт, то увидим, что там заложены мины, которые рано или поздно должны были взорваться. Что и произошло этой зимой. Во-первых, контракт заключался в 2019 году на 5 лет по расценкам 2012 года. Во-вторых, в контракте была заложена кратность уборки, которая не отвечала реалиям нынешней зимы. Нужно было проводить пять уборок улицы, а в расценках по контракту было всего две», - рассказал глава Петрозаводска.

Подробнее об уборке города читайте в большом интервью Владимира Любарского о итогах его работы за год.