Мирошник встретится с жителями СКЗ

Жители района Сулажгорский кирпичный завод смогут задать вопросы главе Петрозаводска Ирине Мирошник, сообщили в городской адмнистрации.

На следующей неделе, 13 ноября, в 17.00 Ирина Мирошник встретится с жителями района Сулажгорского кирпичного завода.

Встреча состоится в здании общеобразовательной школы №32 по адресу: улица Сулажгорского кирпичного завода, дом 21.

Желающим прийти на личный прием при себе нужно иметь паспорт.

Предварительная запись ведется 6, 7 и 8 ноября в рабочие часы по телефону 71-35-55.