Мирошник встретится с жителями СКЗ

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Жители района Сулажгорский кирпичный завод смогут задать вопросы главе Петрозаводска Ирине Мирошник, сообщили в городской адмнистрации.
На следующей неделе, 13 ноября, в 17.00 Ирина Мирошник встретится с жителями района Сулажгорского кирпичного завода.
Встреча состоится в здании общеобразовательной школы №32 по адресу: улица Сулажгорского кирпичного завода, дом 21.
Желающим прийти на личный прием при себе нужно иметь паспорт.
Предварительная запись ведется 6, 7 и 8 ноября в рабочие часы по телефону 71-35-55.
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