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Мишустин назвал срок завершения массовой вакцинации россиян против коронавируса

Новости. Общество
10:37, 05 Марта 2021
фото: правительство РФ
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Премьер-министр России считает, что основной объем массовой вакцинации удастся закончить к осени.

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал срок завершения массовой вакцинации россиян против коронавируса. Об этом он заявил 5 марта во время посещения государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", – цитирует Мишустина РИА "Новости".

Российский премьер подчеркнул необходимость окончания массовой вакцинации граждан до начала новой волны эпидемии.  

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Комментарии

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кир
2021-03-05 11:39:34
Давидке один укол нужен, - сказал кот. От безделья.
David .
2021-03-05 10:50:57
С такими темпами она не кончится никогда :)
Гость
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