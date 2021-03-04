Премьер-министр России считает, что основной объем массовой вакцинации удастся закончить к осени.

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал срок завершения массовой вакцинации россиян против коронавируса. Об этом он заявил 5 марта во время посещения государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", – цитирует Мишустина РИА "Новости".

Российский премьер подчеркнул необходимость окончания массовой вакцинации граждан до начала новой волны эпидемии.