Мишустин в Карелии пообещал бизнесу упростить получение статуса "социального предпринимателя"

Правительство России рассматривает возможность расширения видов экономической деятельности, которые смогут получить статус субъектов "социального предпринимательства".

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями бизнеса в Петрозаводске. Стенограмму встречи опубликовало информационное агентство Advis.ru

"Сейчас мы прорабатываем возможности расширения видов экономической деятельности, которые смогут получать статус социального предприятия. Думаю, что мы расширим эти возможности для малого и среднего бизнеса... Здесь очень много нюансов в трактовании, поэтому нужно к этому внимательно относиться… Мы попробуем в законодательстве это всё учесть", - сказал Мишустин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".