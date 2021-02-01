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Мишустин в Карелии пообещал бизнесу упростить получение статуса "социального предпринимателя"

Новости. Общество
12:40, 02 Февраля 2021
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
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Правительство России рассматривает возможность расширения видов экономической деятельности, которые смогут получить статус субъектов "социального предпринимательства".

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями бизнеса в Петрозаводске. Стенограмму встречи опубликовало информационное агентство Advis.ru

"Сейчас мы прорабатываем возможности расширения видов экономической деятельности, которые смогут получать статус социального предприятия.  Думаю, что мы расширим эти возможности для малого и среднего бизнеса... Здесь очень много нюансов в трактовании, поэтому нужно к этому внимательно относиться… Мы попробуем в законодательстве это всё учесть", - сказал Мишустин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Смайлик
2021-02-02 12:49:53
Честно: Мишустин нравится,но не нравятся его фразы: " мы попробуем,надо учесть, постараемся, внимательно посмотрим ...и.т.д.", всё как то в будущем, а когда и что все прекрасно понимают....
Вот лучше бы приехал: сразу на месте решил проблему с деньгами обещанными, дал бы шороху мэрии,за безобразную уборку города, и много чего другого, а опять: мы должны, надо подумать....а вообще мужчина приятный в общении,культурный!
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