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Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего"

Новости. Политика
14:55, 29 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину, прибывшему сегодня с рабочим визитом в Петрозаводск, показали перспективные предприятия Карелии.

Глава правительства России Михаил Мишустин вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым побывали на Соломенском лесозаводе. Там их ждала выставка техники, которую производит ООО "Амкодор-Онего" - харвестеры и форвардеры среднего и тяжелого класса.

За 2019-2020 годы предприятием создано более 50 рабочих мест, изготовлено 67 лесозаготовительных машин. Осуществлено инвестиций на сумму свыше 150 млн рублей.

"Запланированные продажи на этот год в два раза превышают прошлогодние. Планируем произвести 100 машин. Мы видим, что они под клиента производятся. Наша техника востребована. Она окупается в течение трех лет", - рассказал генеральный директор предприятия Александр Шакутин.

В декабре 2020 года "Амкодор-Онего" подало заявку на участие в конкурсном отборе предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас заявка на 6 млрд рублей находится на рассмотрении в его ведомстве.

Как отметил премьер-министр правительства Михаил Мишустин, "Амкодор - Онего" - яркий пример совместных проектов с Белоруссией.

"Во вторник, 26 января, с председателем правительства Белоруссии обсуждали необходимость создания, развития инвестиционного климата, чтобы наши совместные проекты, как в России, так и в Белоруссии, множились. Смотрели, как можно актуализировать процесс с выделением льгот. Ваш пример замечательный. Хочу вас поблагодарить. Предприятие современное, новое. Это огромный вклад в импортозамещение. Рассматриваются различные инструменты, чтобы вам помочь. Есть различные льготы для корпоративных проектов, которые повышают конкурентоспособность. Денис Валентинович, надо помогать", - сказал Михаил Мишустин.

Помочь глава правительства России пообещал Соломенскому лесозаводу, основной продукцией которого являются пиломатериалы экспортного качества и технологическая щепа.
Генеральный директор лесозавода Андрей Пладов рассказал о планах по реализации еще одного инвестпроекта – дальнейшая модернизация лесопильных мощностей предприятия и строительство завода по производству топливных гранул с объемом 120 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиционных вложений составит более 2 млрд руб. На заводе будет создано не менее 38 новых высокопроизводительных рабочих мест. Лесозавод отправил заявку на включение проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Она сейчас находится на рассмотрении в правительстве Карелии.

По мнению Михаила Мишустина, на развитие таких "точек роста", как Соломенский лесозавод, правительство будет обращать самое пристальное внимание и, конечно, оказывать необходимую помощь.

После посещения лесозавода премьер-министр посетил БСМП Петрозаводска. В настоящее время он проводит встречу с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.

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Комментарии

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бюджет
2021-01-29 16:41:31
А КТО владельцы этих заводов, доля и доходы государства от их работы? Почему наши НАЛОГИ МОГУТ использовать частные лица или иностранцы?
врунофф
2021-01-29 16:26:30
Словесный понос занозы сегодня бьет все рекорды.
Рабочий
2021-01-29 16:05:48
В общем понятно, что ничего не изменится, когда то был свой завод: ОТЗ, тысячи тракторов производили, теперь своего нет ничего, Беларусь и здесь Россию сделала, навязав свои "трактора", которые наши собирают в кучу просто...реализация ,сами понимаете,ни какая.... печально....
zanoza
2021-01-29 16:15:14
Рабочий, вот так и создаётся для обывателей страны картинка о успешном развитии промышленности в стране. В ТВ новостях сегодня этим заводам придадут успешности и значимости. Мы то местные знаем ,что на самом деле эти заводы из себя ничего особенного не представляют, а народу страны мозги запудрят. Перед выборами в Госдуму надо предавать какой-то вес действующей власти, ведь рейтинг упал ниже плинтуса. Вот и приходится по всей стране выкапывать положительные моменты.
Да
2021-01-29 15:48:03
Соломенскому лесозаводу 100 лет. Уже сам должен научиться кому-нибудь помогать. А не всю прибыль в офшоры уводить. А трактор этот как лада против тойоты. Деньги на ветер.
zanoza
2021-01-29 15:24:48
Совсем худо с производственными предприятиями в стране, однако. Вот ООО "Амкодор-Онего" посчитали перспективным предприятием, хотя судя по показателям за 2019-2020 гг "создано более 50 рабочих мест, изготовлено 67 лесозаготовительных машин" , то о перспективности говорить рано. Умалчивается и о том, сколько в денежном выражении осталось в республиканском бюджете от реализации этих 67 лесозаготовительных машин и реализованы ли они вообще. А аппетиты у Белорусского предприятия выросли и значительно , так при инвестициях за прошедший период в 150 млн. рублей ими подана заявка на участие в конкурсном отборе предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности на 6 млрд рублей и эта заявка уже находится на рассмотрении в республиканском министерстве промышленности и торговли . Быстро работают, однако когда дело касается большого куша. А вот произвести в 2021 году завод планирует всего лишь 100 единиц лесозаготовительной техники. Под что тогда они подали такую заявку на баснословную сумму в 6 млрд. рублей??? Наверное космическую ракету для полёта на Марс будут изготавливать, не иначе.
Изя
2021-01-29 15:36:13
zanoza, ++++++ познавательно :)
zanoza
2021-01-29 15:47:44
Изя, я же не могу не сказать :)
1677
2021-01-29 15:05:43
В БСМП тоже без маски ходил?
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