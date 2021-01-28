Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего"

Премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину, прибывшему сегодня с рабочим визитом в Петрозаводск, показали перспективные предприятия Карелии.

Глава правительства России Михаил Мишустин вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым побывали на Соломенском лесозаводе. Там их ждала выставка техники, которую производит ООО "Амкодор-Онего" - харвестеры и форвардеры среднего и тяжелого класса.

За 2019-2020 годы предприятием создано более 50 рабочих мест, изготовлено 67 лесозаготовительных машин. Осуществлено инвестиций на сумму свыше 150 млн рублей.





"Запланированные продажи на этот год в два раза превышают прошлогодние. Планируем произвести 100 машин. Мы видим, что они под клиента производятся. Наша техника востребована. Она окупается в течение трех лет", - рассказал генеральный директор предприятия Александр Шакутин.

В декабре 2020 года "Амкодор-Онего" подало заявку на участие в конкурсном отборе предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас заявка на 6 млрд рублей находится на рассмотрении в его ведомстве.

Как отметил премьер-министр правительства Михаил Мишустин, "Амкодор - Онего" - яркий пример совместных проектов с Белоруссией.

"Во вторник, 26 января, с председателем правительства Белоруссии обсуждали необходимость создания, развития инвестиционного климата, чтобы наши совместные проекты, как в России, так и в Белоруссии, множились. Смотрели, как можно актуализировать процесс с выделением льгот. Ваш пример замечательный. Хочу вас поблагодарить. Предприятие современное, новое. Это огромный вклад в импортозамещение. Рассматриваются различные инструменты, чтобы вам помочь. Есть различные льготы для корпоративных проектов, которые повышают конкурентоспособность. Денис Валентинович, надо помогать", - сказал Михаил Мишустин.

Помочь глава правительства России пообещал Соломенскому лесозаводу, основной продукцией которого являются пиломатериалы экспортного качества и технологическая щепа.

Генеральный директор лесозавода Андрей Пладов рассказал о планах по реализации еще одного инвестпроекта – дальнейшая модернизация лесопильных мощностей предприятия и строительство завода по производству топливных гранул с объемом 120 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиционных вложений составит более 2 млрд руб. На заводе будет создано не менее 38 новых высокопроизводительных рабочих мест. Лесозавод отправил заявку на включение проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Она сейчас находится на рассмотрении в правительстве Карелии.

По мнению Михаила Мишустина, на развитие таких "точек роста", как Соломенский лесозавод, правительство будет обращать самое пристальное внимание и, конечно, оказывать необходимую помощь.

После посещения лесозавода премьер-министр посетил БСМП Петрозаводска. В настоящее время он проводит встречу с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.