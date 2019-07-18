Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"

Во время проповеди глава Карельской Митрополии РПЦ сравнил Кровавое воскресенье 1905 года с событиями на Майдане.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин отслужил накануне литургию в храме Царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга в окрестностях Петрозаводска. Обращаясь после службы с проповедью к прихожанам храма, глава Карельской митрополии Русской православной церкви решил вспомнить о некоторых моментах отечественной истории, связанных с последним российским императором Николаем Вторым, и в частности – о том, как тот принял командование армией в 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны.

"1915 год для российской армии был тяжелый год, – заявил митрополит Константин. – В 1914 году был всенародный подъем, когда началась война. Патриотический подъем. Еще сохранялись какие-то запасы боеприпасов. Все к 1915 году было исчерпано. Немцы перешли в наступление. И вот в тот самый критический момент, в самый позорный момент для русской армии, для нашего Отечества, когда уже думали, сдавать или не сдавать Петербург, в этот день государь-император Николай Второй берет на себя ответственность за все, что происходит, и объявляет себя главнокомандующим. Для этого надо было иметь большое мужество. Его подвиг повторил в годы Великой Отечественной войны Сталин, тоже когда объявил себя главнокомандующим, когда известно, что немцы за неделю захватили уже Минск. О чем там говорить? В этой ситуации для того, чтобы объявить себя главнокомандующим отступающей армии, надо было иметь мужество.Хорошо объявлять себя главнокомандующим, когда до взятия Рейхстага оставался месяц. Так сказать, тут появился я на белом коне, а все, что было плохого, это было до меня, а я появился, и стало все хорошее, тут же сразу победа. А вот стать командующим во главе отступающей армии, для этого надо быть не только благородным, и мужественным человеком к тому же".

Не забыл митрополит Константин и о событиях Кровавого воскресенья – 9 января 1905 года, когда в Санкт-Петербурге было расстреляно шествие рабочих, надеявшихся передать царю петицию о своих нуждах.

"Простой народ, конечно, ничего не знал и не догадывался, что в толпе этого народа шли боевики, вооруженные бомбами, наганами, пистолетами. Надо было спровоцировать кровь! Типа того, как знаете, на нашей памяти события Майдана. Раскачивали-раскачивали этот Майдан, и ничего не получалось. Никакой гражданской войны, ничего не получалось. А когда появились неизвестные снайперы, которые стали убивать и с той, и с другой стороны людей, проливая кровь, вот тогда и началась настоящая гражданская война. То же самое было и тогда. И кстати сказать, термин Николай Кровавый придумал один английский журналист, который был аккредитован одной английской газетой в Москве". – сказал глава Карельской митрополии РПЦ.

Как подчеркнул митрополит Константин, последний российский император не отрекался от престола, а известие об этом было фальшивкой.