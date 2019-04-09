Митрополит Константин: " Большей свободы, чем быть рабом Бога, не существует"

Глава Карельской митрополии РПЦ считает, что самая большая смелость для молодого человека – ходить в православную церковь.

"Самый свободный в мире человек – это раб Божий", – с такими словами обратился к своей пастве митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, выступая с проповедью на праздник Благовещения в кафедральном соборе Александра Невского. По словам архиерея Русской православной церкви, большей свободы, чем быть рабом Бога, не существует, а все остальное – это "жалкие обрывки свободы".

"Раб Божий – это не невольник! Это – разные понятия. У нас произошло смешение невольника, крепостного и раба Божьего. Это одно, – сказал глава Карельской митрополии РПЦ. – В настоящее время, когда Святое Православие переживает не лучшие времена, когда внутри страны на православие изливаются потоки лжи, клеветы, ругаются над православными святыми, быть православным – это значит быть мужественным и свободным человеком. Сейчас самая большая смелость, которую может сказать молодой человек в возрасте примерно Пресвятой Богородицы, это возраст старшеклассника, – это "Я являюсь православным человеком, и я хожу в церковь, и я верую в Бога, чту Пресвятую Деву, и верую в Единую Святую Соборную Апостольскую церковь. Вот для этого, действительно, требуется большая смелость в настоящее сегодняшнее время и самая большая отвага!"