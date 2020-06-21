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Митрополит Константин: "На темную мистику встала православная идея"

Новости. Общество
11:32, 22 Июня 2020
фото: YouTube
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Глава Карельской митрополии Русской православной церкви отметил заступничество последнего российского царя в борьбе с фашистской Германией.

Выступая с проповедью накануне очередной даты начала Великой Отечественной войны, митрополит Карельский и Петрозаводский Константин в очередной раз заявил, что победа в этой войне была достигнута в том числе благодаря вкладу святых Русской православной церкви. По словам архиерея, православная идеология противостояла в Великой Отечественной войне своеобразному идеологическому сплаву Третьего рейха, состоявшему из научного материализма, древнегерманских языческих верований и тибетской черной магии.

"Против идеологии малополезно, а иногда и бесполезно воевать только танками, пушками, отвагой. Идеологии надо противопоставлять другую идеологию, и вот на эту темную мистику с ее концлагерями, огромными жертвоприношениями встала другая идея – православная идея!", – сказал митрополит Константин.

Он особо отметил заступничество за Россию ее последнего императора Николая Второго, который в годы Первой мировой войны являлся главнокомандующим Русской армии.

"Весной 1917 года, уже после потрясающего по успеху Брусиловского прорыва Русская армия готовилась к весеннему наступлению, и к осени 1917 года война победоносно окончилась бы для России, – считает митрополит Константин. – Но в результате предательства военного генералитета по масонскому заговору он был арестован, отстранен от власти, была запущена ложь, что сам бесстрашный царь, который в 2015 году сам принял почти развалившуюся армию на себя, и все эти годы находился на передовой, что этот бесстрашный царь отрекся сам – с какой стати? – от престола. Это была запущена ложь, чтобы не было всенародного бунта, что он уходит. И мы глубоко верим, что вот этот главнокомандующий Русской армией, которая вела победоносную войну с Германией, и он тоже предстательствовал за нас в сонме всех святых, в земле Русской просиявших, в войне уже с фашистской Германией".   

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-22 14:56:16
Либерасты всё затеяли. Богобоязненный якобы народ убил царских детей малых с родителями и прислугой. Потом большевики на страхе построили свою империю. :) Правды в ней не было. Вот она и развалилась в одночасье. Ткачев, можешь не писать. Ответ известен.
миша
2020-06-22 14:51:38
Генерал Брусилов, командовавший тем прорывом, в гражданскую воевал на стороне большевиков. В своих мемуарах доброго слова для царя не нашел.
stranger
2020-06-22 13:49:49
Видимо, совсем никудышные дела в корпорации, вирус показал кто реальный "хозяин" в этом подлунном мире. "Стадо агнцев" пасти, конечно, материально выгодно, но поголовье зависит от уровня науки, медицины и соответственно финансовой базы оных. Все эти апокрифы про "святих" оставьте наивным и невежественным, да и то это уже не сработает.
Leopol'd
2020-06-22 12:55:40
"На темную мистику встала православная идея" Мастер Йода какой-то!
А с кем он там в 2015 воевал, какой царь, после брусиловского прорыва?! Обырвалг?!
Ткачев
2020-06-22 12:14:02
Госпади, что за ... в голове у этого человека. Какой успех Брусиловского прорыва, какой масонский заговор? Собственно, по большому счету я уже на эту, некогда приличную территорию, махнул рукой.
В ней, похоже, кроме шарлатанов, воров и дебилов просто уже никого не осталось. А вновь народившимся - мозг прямо в роддоме и вынесут. Да и то, зачем верующим мозги? Веками без них обходились, так не надо и начинать.
насмешница
2020-06-22 12:54:15
Ткачев,
да, были золотые времена, когда над каждым детсадовским горшком висел дедушка Ленин. все были умные и правильные непосредственно оттуда)
Ткачев
2020-06-22 13:26:58
насмешница, Да, именно так. В тысячелетней истории ЭТОЙ страны был всего лишь один 70-летний шикарный период.
В США, в Европе, люди медленно, но верно освобождаются от религиозного мракобесия (иногда, впрочем, заменяя его другим). Но СССР-ТО ВЕСЬ МИР ОБГОНЯЛ В ЭТОМ СВОЕМ РАЗВИТИИ! - А ЭТИ ... ЗАГОНЯЮТ БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД "ВЗАД", В ТЕМНЫЕ ВЕКА!
nae
2020-06-22 15:09:03
миша, я это помню, но нас банально "развели".
миша
2020-06-22 14:53:18
nae, в 91 году все надеялись, что может быть еще лучше, но...
nae
2020-06-22 14:30:57
Ткачев, как будто в СССР религиозное мракобесие не было заменено чем то другим. И чего ж тогда столь развитый Советский Союз схлопнулся в одночасье, если был впереди планеты всей?
Негодяй
2020-06-22 11:48:04
бесстрашный царь, который в 2015 году сам принял почти развалившуюся армию на себя... Это он про какого царя изволит выражаться?
Гость
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