Митрополит Константин: "На темную мистику встала православная идея"

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви отметил заступничество последнего российского царя в борьбе с фашистской Германией.

Выступая с проповедью накануне очередной даты начала Великой Отечественной войны, митрополит Карельский и Петрозаводский Константин в очередной раз заявил, что победа в этой войне была достигнута в том числе благодаря вкладу святых Русской православной церкви. По словам архиерея, православная идеология противостояла в Великой Отечественной войне своеобразному идеологическому сплаву Третьего рейха, состоявшему из научного материализма, древнегерманских языческих верований и тибетской черной магии.

"Против идеологии малополезно, а иногда и бесполезно воевать только танками, пушками, отвагой. Идеологии надо противопоставлять другую идеологию, и вот на эту темную мистику с ее концлагерями, огромными жертвоприношениями встала другая идея – православная идея!", – сказал митрополит Константин.

Он особо отметил заступничество за Россию ее последнего императора Николая Второго, который в годы Первой мировой войны являлся главнокомандующим Русской армии.

"Весной 1917 года, уже после потрясающего по успеху Брусиловского прорыва Русская армия готовилась к весеннему наступлению, и к осени 1917 года война победоносно окончилась бы для России, – считает митрополит Константин. – Но в результате предательства военного генералитета по масонскому заговору он был арестован, отстранен от власти, была запущена ложь, что сам бесстрашный царь, который в 2015 году сам принял почти развалившуюся армию на себя, и все эти годы находился на передовой, что этот бесстрашный царь отрекся сам – с какой стати? – от престола. Это была запущена ложь, чтобы не было всенародного бунта, что он уходит. И мы глубоко верим, что вот этот главнокомандующий Русской армией, которая вела победоносную войну с Германией, и он тоже предстательствовал за нас в сонме всех святых, в земле Русской просиявших, в войне уже с фашистской Германией".