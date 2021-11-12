Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин: «Вначале сеется идея, затем – революция»

Иерарх Русской православной церкви предостерег паству от клеветнической идеи, которые толкает к бунту.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в своей воскресной проповеди предупредил паству об опасности революций на примере небесного бунта. По словам иерарха Русской православной церкви, причиной такого бунта стала клеветническая идея.

«От идеи до решительных действий – один шаг. Вначале сеется идея, затем – поступки, революция», – заявил митрополит Константин на проповеди после архиерейского богослужения в День Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, которое состоялось 21 ноября в храме поселка Чална.

«Если человек воспринял эту клеветническую идею, и она затуманила ему сознание, то уже следующая мысль, что при прочих условиях вы жили бы лучше, она уже толкает человека на революцию, на бунт, и вот этот бунт произошел в духовном мире», – сказал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.