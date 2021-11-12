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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин: «Вначале сеется идея, затем – революция»

Новости. Общество
11:25, 22 Ноября 2021

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Иерарх Русской православной церкви предостерег паству от клеветнической идеи, которые толкает к бунту.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в своей воскресной проповеди предупредил паству об опасности революций на примере небесного бунта. По словам иерарха Русской православной церкви, причиной такого бунта стала клеветническая идея.  

«От идеи до решительных действий – один шаг. Вначале сеется идея, затем – поступки, революция», – заявил митрополит Константин на проповеди после архиерейского богослужения в День Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, которое состоялось 21 ноября в храме поселка Чална.

«Если человек воспринял эту клеветническую идею, и она затуманила ему сознание, то уже следующая мысль, что при прочих условиях вы жили бы лучше, она уже толкает человека на революцию, на бунт, и вот этот бунт произошел в духовном мире», – сказал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.   

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Комментарии

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кенгуру
2021-11-22 12:57:48
где были ваши, когда в феврале 1917 году оккупанты и царь предатель страну рвали на куски.

Ответ: в мутной воде рыбу удили.
Февр рев они поддержали, белое движение поддержали, а октябрьскую революцию - не поддержали. ВОт и все.
Когда народу хорошо, вам плохо.

Давай до свидания
Полезный
2021-11-22 12:51:02
Как же корежит либеральную тусовку :)
Негодяй
2021-11-22 12:47:47
Знаем, знаем! Сначала Терешкова обращается, а потом все начинается.
Сергеич
2021-11-22 12:39:21
А интересно, какой чин у сотрудничающего с властями митрополита? Сразу фильм "...На Дерибасовской..." вспомнился...
Саныч
2021-11-22 12:39:09
Ты бы, батюшка, погоны - то снял. Еще один замполит.
Hовый
2021-11-22 11:46:50
Заокеанские хозяева требуют от своих иноагентов смуту, но её не будет
Гость
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