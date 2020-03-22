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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин вознес молитву против коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
15:40, 22 Марта 2020
фото: http://eparhia.karelia.ru
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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе и произнес специальную молитву против коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте епархии, после совершения Божественной литургии, "на сугубой ектении были вознесены специальные молитвенные прошения, возносимая во время распространения вредоносного поветрия, а также молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая".

Напомним, молитву против коронавируса накануне утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению Патриарха молитвы против распространения инфекции отныне будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской Православной Церкви.

 

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Комментарии

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Ткачев
2020-03-22 18:12:17
Большая просьба ко всем православным патриотам - чиновникам, росгвардейцам, депутатам, казакам, сенаторам, единоросам - идите в храмы, целуйте, целуйте, целуйте иконы и мощи, молитесь за нас, грешных..
Изя
2020-03-22 18:46:24
Ткачев, Чо такое написал ??? И что с того будет ??? Да эпидемия целая , полная антисанитария ))))) Ну , блин ,выдал ))))
кир
2020-03-22 18:02:00
Надо облететь на самолёте с животворящем крестом. Во время войны так сделали. И вроде помогло. А то для помощи итальянцам военная группировка самолетов создана, а для церкви - нет.
goo
2020-03-22 17:04:38
"губительнаго поветрия"? Определение не охватывает способы контактного заражения. Правильней звучало бы так - Огради нас от инфекционных агентов, состоящих из нуклеиновой кислоты и оболочки из белков, с вирусным геномом внутри.
Juniper59
2020-03-22 18:19:15
goo, они так не понимают. Странно, что вообще супротивъ онаго поветрiя вѣщать изволятъ, ибо все въ руце Божiей.
Гость
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