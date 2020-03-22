Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин вознес молитву против коронавируса (ФОТО)

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе и произнес специальную молитву против коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте епархии, после совершения Божественной литургии, "на сугубой ектении были вознесены специальные молитвенные прошения, возносимая во время распространения вредоносного поветрия, а также молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая".

Напомним, молитву против коронавируса накануне утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению Патриарха молитвы против распространения инфекции отныне будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской Православной Церкви.