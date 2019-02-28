Мизинкова и Билко расскажут об итогах сессии Петросовета в эфире телеканала "Россия 24"

Прямой эфир программы "Неделя в городе" 28 февраля будет посвящен итогам прошедшей накануне сессии , сообщили в Петросовете.

Гостями в студии станут председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова и заместитель спикера Петросовета Ольга Билко.

Отдельное внимание уделят вопросам благоустройства и уборки города. Кроме того, в течение всей передачи петрозаводчане смогут задать волнующие их вопросы по телефонам, которые будут указаны на экране.

Так, в одной из прошлых программ о своей проблеме рассказали жители дома №2 на улице Каменноборской. После эфира специалисты МКУ "Служба заказчика" обследовали указанную территорию, информация по выявленным нарушениям содержания придомовой территории направлена в управляющую организацию ООО "Север".

Еще одна обозначенная проблема – крепление труб газоснабжения на наружных стенах от баллонов до квартир.

Один из вопросов касался остановки на Первомайском проспекте. Этот объект будет оборудован павильоном ожидания транспорта после проведения процедур на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.



Выпуск программы "Неделя в городе" выйдет в эфир телеканала "Россия 24" 28 февраля в 19.30.