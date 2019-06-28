Младшая сестра Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы

Кайли Дженнер взбудоражила фантазию фанатов, заснув, пока пыталась раздеться.

Девушки семейства Кардашьян-Дженнер знают, как вскружить голову поклонникам. 21-летняя модель и бизнесвумен поделилась в "Инстаграме" горячим фото, на котором предстала в откровенной позе. Девушка лежала с закрытыми глазами на диване, демонстрируя свои знаменитые изгибы, пишет "Лайф".

При этом младшая сестра Ким Кардашьян показала всем своё нижнее бельё. Стринги торчали из-под джинсов, а футболку любимица "Инстаграма", у которой 139 млн подписчиков, решила и вовсе не надевать. Фото она подписала символами, которые можно интерпретировать как "Блаженство".

Мимо такого поста было сложно пройти. Лайкать светскую львицу пришли не кто-нибудь, а популярная модель София Ричи, певица Пиа Миа и даже бывший парень её сестры Кортни — Скотт Дисик, пишет Hollywood Life которые одарили девушку комплиментами.

Но не всех фанатов получивший миллионы лайков снимок впечатлил. Критики отметили, что он выглядит неправдоподобно и в реальной жизни люди спят в менее привлекательном виде.

"Сними эти 50 фунтов макияжа и сделай фото снова", "Буквально "я притворяюсь спящей только для милой картинки", - написали критики.