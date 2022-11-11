Многочисленные аварии на электросетях и отключения света произошли в Петрозаводске

В столице Карелии за сутки зарегистрировано 7 аварий на электросетях, свет отключался в разных районах города.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Электроснабжение в течение дня отключалось на Комсомольском проспекте, в Курганском проезде, частном секторе микрорайоне Кукковка, на Лососинское шоссе, улицах Новосельская, Островского, Фрунзе, Черняховского, Федосовой.

По данным ЕДДС, последствия аварий были ликвидированы в нормативные сроки.

Сегодня утром без света оказались потребители на Древлянке.

По словам местных жителей, электроснабжение отключено в ряде жилых домов, магазинов и социальных объектов.