Многочисленные аварии на электросетях и отключения света произошли в Петрозаводске

В столице Карелии за сутки зарегистрировано 7 аварий на электросетях, свет отключался в разных районах города.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
Электроснабжение в течение дня отключалось на Комсомольском проспекте, в Курганском проезде, частном секторе микрорайоне Кукковка, на Лососинское шоссе, улицах Новосельская, Островского, Фрунзе, Черняховского, Федосовой.
По данным ЕДДС, последствия аварий были ликвидированы в нормативные сроки.
Сегодня утром без света оказались потребители на Древлянке.
По словам местных жителей, электроснабжение отключено в ряде жилых домов, магазинов и социальных объектов.
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