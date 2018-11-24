Многодетная мать из Карелии подарила Якубовичу "трусы мудрости"

В игре "Поле Чудес" приняла участие жительница Олонца. Она подарила Леониду Якубовичу волшебный платок и трусы, заряжающие энергией.

В пятничном выпуске капитал-шоу "Поле чудес", который вышел в эфир на "Первом канале" 23 марта, приняла участие жительница Олонца Ирина Степанова. Мама пятерых детей, работающая продавцом, поблагодарила свою семью и мужа за то, что "разрешили ей маленькие отпуск". Женщина привезла ведущему телешоу Леониду Якубовичу подарки. Среди них были "волшебный платок", с помощью которого можно загадывать желания, и "трусы мудрости", заряжающие энергией. Жительница Олонца также исполнила песню под гитару.

В игре Ирина Степанова не была успешна. Играя в третьей тройке, отгадала несколько букв, но не вышла в финал. Слово "авоська" назвал другой игрок.

Пятничную программу "Поле Чудес" можно посмотреть на сайте "Первого канала". Фрагмент с игрой жительницы Олонца начинается с 40 минуты видео.