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Многодетные матери и отцы могут получить дополнительные голоса на выборах

Новости. Общество
21:05, 20 Февраля 2021
фото: shutterstock.com/Rawpixel.com
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В России предлагают повысить статус многодетных семей, предоставив отцам и матерям дополнительные голоса на выборах.

Обращение с соответствующей инициативой председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как следует из документа, в России сложилась критическая ситуация с демографией. Если не принять нестандартных и даже революционных мер, в ближайшие годы тенденция будет только усугубляться и к концу столетия в стране останется не более половины от нынешнего населения.

При этом главная причина катастрофического сокращения численности россиян — недостаточный уровень рождаемости. Единственный способ изменить негативную тенденцию — увеличить минимум в семь раз число многодетных семей, чтобы к 2040 году доля составила около половины от общего количества домохозяйств.

Чтобы число многодетных семей росло, необходимо кардинально поднять их статус. В частности, в общественно-политической сфере, уверен автор инициативы.

"При этом одним из подобных неординарных способов повышения статуса многодетной семьи является введение своего рода особой избирательной льготы для многодетных семей в виде предоставления дополнительного голоса на выборах всех уровней за каждого, начиная с третьего, ребёнка. Имеется в виду, что родителям трёх детей предоставляется каждому по одному дополнительному голосу, четырёх — по два и так далее. Новый подход к избирательному праву с введением дополнительных голосов для родителей многодетных семей имело бы смысл ввести соответствующим федеральным законом для реализации уже предстоящих в сентябре т.г. выборах в Государственную думу", — говорится в документе.

Как полагает Крупнов, такое решение полностью отвечает нормам российской Конституции и законодательства в целом. Так, согласно статье 32 Основного закона граждане имеют право участвовать в выборах. Однако в соответствии с частью 3 этой статьи право избирать отсутствует у недееспособных и пребывающих в местах лишения свободы. Таким образом, льгота для многодетных семей в виде дополнительных голосов — дальнейшее развитие неравномерности избирательного права и его дифференциации.

На фоне пандемии коронавируса сокращение населения России стало рекордным за 15 лет. На 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, число жителей страны составило 146,24 млн. Это на 510 тысяч тысяч меньше, чем годом ранее (146,75 млн). Более масштабное сокращение численности населения было по итогам 2005 года, когда оно уменьшилось на 564,5 тыс. человек.

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