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Многоуровневые дорожные развязки, тоннели и подземные переходы предусмотрены Генпланом Петрозаводска

Новости. Общество
10:24, 19 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС /Митя Алешковский

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Строительство многочисленных объектов транспортной инфраструктуры, включая новые путепроводы, виадуки над проезжей частью и новые улицы, предусмотрены проектом изменений в Генеральном плане Петрозаводска до 2025 года.

В документе перечислены три десятка различных объектов.

Например, предусмотрено строительство развязок в разных уровнях на пересечении магистралей общегородского значения с транзитной грузовой магистралью на Комсомольском проспекте, улице Гоголя и улице Чапаева.

Строительство путепроводов с одновременной ликвидацией железнодорожных переездов планируется в районе Птицефабрики, в створе Вытегорского шоссе, транзитной грузовой магистрали, ул. Достоевского, проезда Автолюбителей.

На площади Гагарина, согласно Генплану должен появиться подземный пешеходный переход, а в микрорайоне Соломенное — стационарный автомобильный мост через пролив Логмозеро.

Предусмотрена пробивка улицы Ленинградской до улицы Чапаева и улицы Корабелов до улицы Ригачина.

Планируется строительство первой очереди транзитной грузовой магистрали городского значения от улицы Калинина до Комсомольского проспекта.

Для этих и всех остальных объектов указан срок строительства — до 2025 года.

В 2017 году они были включены программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводска, рассчитанной до 2025 года. Для некоторых из них разрабатывалась проектная документация, например, для строительства тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Достоевского или для продления Лососсинского шоссе.

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Комментарии

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alsu
2021-10-19 11:25:00
"пробивка ул. Корабелов до ул.Ригачина"??? Утопические намерения. Наверное, имеется ввиду соединить ул.Антонова с ул.Онежской Флотилии.
nae
2021-10-19 13:20:32
alsu, Возможно, если проложить дорогу вместо неиспользуемых жд путей.
Leopol'd
2021-10-19 11:15:46
Приятно, что люди думают на века!!!
Ремонт и реконструкция гоголевского моста заняла десяток лет и не завершена. Пока 2 полосы из четырёх. Ремонт моста на Мерецкова не начинался, хотя несколько лет он частично закрыт.
Так что году к 2050 может быть что-то произойдёт. Если до 2036 не развалят окончательно всю экономику. Тогда ещё +20 лет...
David .
2021-10-19 11:51:34
Leopol'd, Ага, точно. Они объездную дорогу уже лет двадцать строят... :)
Лана Текучева
2021-10-19 11:45:16
Leopol'd,

Ну вот, начал хорошо, а закончил на миноре. :)
David.
2021-10-19 11:01:21
Фуфло. Этого не будет никогда!
Лана Текучева
2021-10-19 10:58:58
Отличная перспектива! :)
arangmaker
2021-10-19 10:46:19
Звучит хорошо, посмотрим как будет реализовано
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