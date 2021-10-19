Многоуровневые дорожные развязки, тоннели и подземные переходы предусмотрены Генпланом Петрозаводска

Строительство многочисленных объектов транспортной инфраструктуры, включая новые путепроводы, виадуки над проезжей частью и новые улицы, предусмотрены проектом изменений в Генеральном плане Петрозаводска до 2025 года.

В документе перечислены три десятка различных объектов.

Например, предусмотрено строительство развязок в разных уровнях на пересечении магистралей общегородского значения с транзитной грузовой магистралью на Комсомольском проспекте, улице Гоголя и улице Чапаева.

Строительство путепроводов с одновременной ликвидацией железнодорожных переездов планируется в районе Птицефабрики, в створе Вытегорского шоссе, транзитной грузовой магистрали, ул. Достоевского, проезда Автолюбителей.

На площади Гагарина, согласно Генплану должен появиться подземный пешеходный переход, а в микрорайоне Соломенное — стационарный автомобильный мост через пролив Логмозеро.

Предусмотрена пробивка улицы Ленинградской до улицы Чапаева и улицы Корабелов до улицы Ригачина.

Планируется строительство первой очереди транзитной грузовой магистрали городского значения от улицы Калинина до Комсомольского проспекта.

Для этих и всех остальных объектов указан срок строительства — до 2025 года.

В 2017 году они были включены программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводска, рассчитанной до 2025 года. Для некоторых из них разрабатывалась проектная документация, например, для строительства тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Достоевского или для продления Лососсинского шоссе.