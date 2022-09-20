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Мобилизация изменила рынок труда на Северо-Западе

Новости. Экономика
14:03, 05 Октября 2022
фото: © pixabay.com

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Проведенное в регионах Северо-Запада, в том числе в Карелии исследование показало рост числа желающих уйти на дистанционную работу.

Эксперты крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы hh.ru провели опрос среди соискателей в СЗФО, куда входит и Карелия, и выяснили их отношение к дистанционной работе.

Выяснилось, что после пандемийных ограничений спрос на «удаленку» не только не упал, но, напротив, растет. Опрос показал, что 9% трудящихся СЗФО работали удаленно до пандемии ковида, еще 6% перешли на нее во время карантина и продолжают работать так, у 3% — гибридный график работы. При этом 60% работников не переходили на «дистант».

 «Между тем российские работодатели постепенно возвращают удаленку для сотрудников на фоне частичной мобилизации. Предполагаю, что таким образом бизнес пытается защитить свой штат от мобилизации, а себя — от штрафов со стороны властей. По нашим данным еще до объявления частичной мобилизации 3% трудящихся в СЗФО работали в гибридном режиме и проводили в офисе всего пару дней в неделю. Вероятно, кампания по вызову резервистов простимулирует и без того высокую популярность дистанционного формата работы. Сейчас люди преимущественно ищут позиции, которые позволяют работать удаленно.

Только за последние две недели в регионах СЗФО было опубликовано более 3000 вакансий с постоянной работой дистанционно. Это уже на 15% больше, чем в начале сентября, то есть до начала мобилизации. Предполагается, что рост удаленки в предложениях работодателей будет как минимум на 20% до конца года. Соискатели из СФЗО тоже активизировались и разместили/обновили за последние две недели более 76 000 резюме, в которых указали, что хотят работать только на дистанте, это на 38% больше, чем в первые две недели сентября», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

По данным опроса hh.ru, более половины соискателей на Северо-Западе (51%) в первую очередь рассматривают вакансии, предполагающие работу удаленно. Еще 46% респондентов планируют вернуться на «удаленку» к концу года.

При этом лишь 5% опрошенных разочаровались в удаленной работе. Большинство же работников СЗФО (60%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к «удаленке» в лучшую сторону.

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