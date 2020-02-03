Мобильная гериатрическая бригада совершит завтра свой первый выезд в район Карелии

Специалисты Госпиталя для ветеранов войн отправятся 5 февраля в поселок Пряжа, где на базе ЦРБ проведут прием пациентов старшего возраста.

Врач-гериатр, психолог и специалист по социальной работе завтра будут работать в Пряжинской ЦРБ с 10 по 14 часов. Мобильная гериатрическая бригада проведет консультативный прием и осмотр граждан старшего возраста, а также лекции для медицинских работников, сообщили в Минздраве Карелии.

Выезд специалистов Госпиталя для ветеранов войн в районы осуществляется в рамках проекта Благотворительного фонда "Здоровье Карелии" "Мобильная гериатрическая бригада". Целью работы бригады является повышение доступности геронтологической и гериатрической помощи жителям отдаленных районов, в которых нет гериатра.