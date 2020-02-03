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Мобильная гериатрическая бригада совершит завтра свой первый выезд в район Карелии

Новости. Общество
18:00, 04 Февраля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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Специалисты Госпиталя для ветеранов войн отправятся 5 февраля в поселок Пряжа, где на базе ЦРБ проведут прием пациентов старшего возраста.

Врач-гериатр, психолог и специалист по социальной работе завтра будут работать в Пряжинской ЦРБ с 10 по 14 часов. Мобильная гериатрическая бригада проведет консультативный прием и осмотр граждан старшего возраста, а также лекции для медицинских работников, сообщили в Минздраве Карелии.

Выезд специалистов Госпиталя для ветеранов войн в районы осуществляется в рамках проекта Благотворительного фонда "Здоровье Карелии" "Мобильная гериатрическая бригада". Целью работы бригады является повышение доступности геронтологической и гериатрической помощи жителям отдаленных районов, в которых нет гериатра.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-04 19:36:35
В соседней медицинской ветке сказано о кредиторской задолженности больниц Карелии. Шандалович не разрешает давать комментарии. Вопрос отсюда. Кто виноват и что делать?
новый
2020-02-04 18:08:27
Гериатр это звание или должность. Как обращаться ? Товарищ бригадный гериатр ?
Гость
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