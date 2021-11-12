Мобильный каток вновь появится в центре Петрозаводска

На площади Кирова начались работы по монтажу конструкции мобильного катка.

Как рассказали в Минобразования и спорта Карелии, площадка под каток уже расчищена и ограждена, рабочие приступили к монтажным работам. Мобильный каток вновь откроется для посетителей во второй половине декабря.

«По правилам установки необходимо соблюдать определенный порядок: укладка основания, слой песка, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы, а также процесс заливки и наращивания льда. Современная система айсматов позволяет не зависеть от погодных условий - начать сезон в декабре и закончить в конце марта», - отметили в Минобразования и спорта республики.

В ведомстве напомнили, что мобильный каток был впервые установлен в Петрозаводске в 2019 году. В прошлом зимнем сезоне спортобъект посетили около 20 тысяч человек. Особенной популярностью каток под открытым небом пользовался в новогодние праздники.

Ранее стало известно, когда откроется Рожественская ярмарка на площади Кирова в Петрозаводске.