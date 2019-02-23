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Новости. Общество
21:20, 23 Февраля 2019
фото: © CEN / @mahbuba_mammadzada

Модель из Азербайджана продала на аукционе девственность за 2,3 млн долларов

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Политик из Токио заплатил круглую сумму 23-летней азербайджанской модели Махбубе Мамедзаде.

Как сообщает "Life.ru", в прошлом году модели Махбуба Мамедзаде решила воспользоваться известным сайтом по продаже девственности Cinderella Escorts. Начальная ставка составляла 100 тыс. евро. Девушка написала, что хочет купить дом, учиться за границей и построить собачий приют у себя на родине, пишет Mirror.

Махбуба призналась, что таким необычным способом заработка она хотела отплатить маме за её заботу. Ведь, когда девушка получит деньги, они с мамой смогут вместе путешествовать по миру. Также Махбуба в анкете указывала, что хочет найти спонсора, который за красивые глаза будет платить ей 30 тыс. евро в месяц.

Аукцион на модель закрылся вчера, 22 февраля, и организаторы сайта, правда без особых подробностей, поделились с интересующимися информацией об участниках торгов. Победителем аукциона оказался неназванный политик из Токио. Вторым по размеру ставки стал лондонский адвокат, а третьим — известный футболист из Мюнхена.

Теперь победитель приедет за своим призом в Германию, где работа секс-индустрии вполне законна. Он должен оставить залог в 10% от суммы и забронировать номер в гостинице. Японский политик может также воспользоваться услугами доктора, который подтвердит девственность Махбубы, хотя девушку уже проверяли и у неё есть нужная справка, пишет "Life.ru".

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