Модель из Петрозаводска вернула бразильскому форварду "Спартака" желание забивать, пишут СМИ

Екатерина Дорожко, родом из Петрозаводска, а сейчас проживает в Москве и работает с модельными агентства города.

"Помните ночной клуб Twiga в Монте-Карло, в котором сначала "отжигали" Александр Кокорин и Павел Мамаев с 500 бутылками шампанского, а в прошлом году якобы был замечен Александр Головин, только-только подписавший контракт с местным "Монако"? Так вот, по слухам, российская модель была в тот вечер в компании Головина и еще одной своей коллеги по цеху. Позже Екатерина опровергла свое знакомство с Головиным, как и сам футболист свое нахождение в увеселительном заведении", - пишет РИА Спорт.

Как отмечает издание, на ее страничке в Instagram можно найти десяток откровенных фото.

С недавних пор девушка встречается с форвардом московского "Спартака" Луисом Адриано, которому в апреле исполнилось 32 года. Теперь у бразильского нападающего есть веский повод задержаться в Москве подольше, даже если руководство "красно-белых" решит отказаться от его услуг.

В последних выигранных "Спартаком" матчах Луис Адриано был главным действующим лицом и основной ударной силой: в мартовской игре с "Ахматом" бразилец положил "двушку" (3:1), а в недавнем поединке с "Енисеем" сделал две голевые передачи (2:0). Как знать, возможно именно Екатерина вдохновила темнокожего голеадора на результативные действия.

Ранее Екатерина встречалась с другим футболистом - полузащитником московского "Локомотива" Антоном Миранчуком. Позже пара рассталась, а девушка коварно расправилась с воспоминаниями о молодой звезде российского футбола, просто удалив все совместные фотографии из Instagram. А ведь когда-то она "готова была бежать за ним хоть до Ла-Манша". Будем надеяться, что отношения с Луисом Адриано выльются во что-то более серьезное, как в свое время вышло у Сальвы Боккетти, Ари и Кристиана Нобоа, повстречавших на своем пути российских красавиц.