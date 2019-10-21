Модель обрела популярность благодаря необычным глазам (ФОТО)

На радужке одного из глаз сияет коричневое пятнышко.

Девушка прославилась благодаря своей завидной фигуре и любви к откровенным фото, которыми она делится на страниц.

Но главная особенность красавицы – ее удивительные светлые глаза, на радужке одного из которых сияет коричневое пятнышко, пишет Life.

Как указывает Полина Малиновская на своей странице во "ВКонтакте", она родилась в Белоруссии в 1998 году.

Однако сейчас девушка живет в Италии, ведь оттуда родом ее отец. А вот мама светловолосой красавицы – русская.

Модель сотрудничает с крупной американской компанией Revolve, а на её инстаграм сейчас подписано 717 тысяч человек.