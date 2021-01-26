Модернизация хлебокомбината в Карелии началась после банкротства и смены собственника

Беломорский хлебокомбинат, обанкроченный в 2019 году, выкупила костомукшская компания "Славяне хлеб" и обещает запустить производство в 2021 году.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По словам заместителя министра экономического развития Карелии Александра Ломако, новый собственник уже вложил в реконструкцию комбината 10 млн рублей, а общая стоимость модернизации оценивается в 40 млн рублей. Подробнее о планах предприятия читайте в интернет-газете "Вести Карелии".