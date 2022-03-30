Модернизировать предприятия Карелии придется без европейского оборудования — заменят на китайское

Западные санкции и последовавшие за ними ограничения импорта оборудования не приведут к остановке инвестиционных проектов по модернизации предприятий Карелии.

Такое мнение высказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«Да, действительно, сегодня есть небольшие сложности, особенно, у крупных проектов, в том числе, в Арктической зоне. В первую очередь, эта сложность связана с изменением набора необходимого оборудования для производства той или иной группы товаров. Если раньше мы всегда закладывали в проект оборудование наших европейских партнеров, в частности, австрийское, немецкое оборудование, то сегодня нам приходится искать аналогичное оборудование на китайском рынке, среди стран БРИКС. И, знаете, на удивление, мы находим аналогичное оборудование. Причем, оно и по цене бывает менее дорогое, и, в принципе, неплохого качества. Поэтому все инвестиционные проекты, в том числе, на крупных ЦБК, модернизация „Карельского окатыша“ и других предприятий, будут продолжаться. Сейчас требуется небольшое время для поиска альтернативных замен, в первую очередь, по оборудованию», — заверил вице-премьер.