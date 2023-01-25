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Мойся правильно: эксперты назвали 9 ошибок, которые мы совершаем в душе

Новости. Общество
00:10, 02 Февраля 2023
фото: © кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

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Эксперты рассказали, как правильно принимать душ, чтобы не нанести вред здоровью.

Принять теплый душ или ванну после тяжелого рабочего дня — истинное удовольствие. Кто-то может намыливать себя ароматными гелями полчаса, а кто-то предпочитает быстро помыться за 5 минут. Оказывается, именно то, как мы принимаем душ, сильно влияет на состояние кожи. Важно все: как долго вы моетесь в разное время года, сколько мыла или геля используете, как тщательно вытираетесь полотенцем после, пишет doctorpiter.

Как же делать правильно? Эксперты по уходу за кожей из Шотландии перечислили 9 типичных ошибок, из-за которых кожа быстро становится сухой и стареет.

Принимать душ слишком часто
Самая распространенная проблема — это чересчур частое мытье. Безусловно, гигиену соблюдать необходимо, но вот если стоять под душем каждый день по 15 и больше минут, то ничем хорошим это не закончится.
Кожа будет лишена естественного увлажнения — вода смоет натуральный защитный слой, плюс ко всему пострадает баланс PH. Поэтому мойтесь раз в день, лучше — через день, если вы не вспотели в спортзале или не испачкались.

Мыться в любое время суток
Некоторые любят принимать душ по утрам — это помогает взбодриться. Однако эксперты уверены: лучше делать это вечером, перед сном.
- Вечерний душ удаляет грязь и бактерии с поверхности кожи, готовя кожу к регенерации, пока вы спите. Ложась спать с чистой кожей, вы ограничите возможность закупорки пор, поскольку происходит процесс омоложения, — цитирует экспертов издание Metro.UK.

Не учитывать время года, принимая душ
Зимой наша кожа не нуждается в ежедневном мытье: на улице холодно, она сохнет, шелушится, трескается. А если вы примете горячий душ, потом выйдете в прохладную комнату, то это будет настоящая катастрофа!
Попробуйте мыться не каждый день в холода — вы не так потеете, как летом, поэтому будет проще. Если хочется ощущения «чистоты», то просто ополоснитесь теплой водой без мыла или гелей.

Не смотреть на составы гелей для душа
А также мыла, пены и кремов.
- Ищите натуральные продукты, ароматизированные эфирными маслами, а не агрессивными химическими веществами. Уровни PH также важны, эпидермис имеет уровень PH 5,5, поэтому найдите что-то максимально близкое к этому, и вы не ошибетесь. Если вы хотите что-то мягко отшелушивающее, выберите мыло с овсянкой или зародышами пшеницы, которое удалит омертвевшие клетки кожи, — говорят эксперты.

Всегда мыться целиком
Безусловно, не мыться каждый день — это стресс для многих, ведь как же ощущение «я чистый?» В этом случае попробуйте мыться не полностью: умойте лицо и руки, ополосните ноги, а также зону, которая находится под бельем, — интимная гигиена важна. И все. Никаких мочалок и трения спины, живота, рук.

Часто пользоваться скрабами
Скраб для тела нужен, но не чаще чем 1-2 раза в неделю. Очищайте кожу круговыми движениями и работайте по направлению к сердцу, чтобы стимулировать детоксикацию.

Мыться в слишком горячей или холодной воде
Самое оптимальное — это теплый душ. Температура воды должна быть схожа с температурой тела, то есть около 36 градусов. Так ваша кожа не станет сухой и раздраженной.

Принимать душ слишком долго
Порой так хочется понежиться в ванне с пеной или постоять под душем. Не отказывайте себе в этом удовольствии, только вот не делайте так постоянно. По словам дерматологов, идеально, если вы будете мыться 5-10 минут.

Вытираться насухо
Еще одна вредная привычка — тереть кожу полотенцем, пока она не станет полностью сухой. Так вы можете спровоцировать раздражение и различные высыпания.
Мягко промокните тело полотенцем и на слегка влажную кожу нанесите увлажняющий крем. Так вы сохраните ее красоту и молодость.

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