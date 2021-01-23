Мокрый снег и дождь накроют Карелию

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз на понедельник, 25 января.

В Петрозаводске ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также облачная погода и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

По северным и западным районам возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -2, +3°С, на севере местами до -6°С в течение суток.