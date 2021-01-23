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Мокрый снег и дождь накроют Карелию

Новости. Общество
17:00, 24 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз на понедельник, 25 января.

В Петрозаводске ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также облачная погода и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. 

По северным и западным районам возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -2, +3°С, на севере местами до -6°С в течение суток.

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