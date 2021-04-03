Мокрый снег и дождь пройдут в Карелии в понедельник: на дорогах будет скользко

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на понедельник, пятое апреля.

В понедельник, пятого апреля, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного. Температура ночью +1, -4°С, днем +4, +9°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.