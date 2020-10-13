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Ночные заморозки придут в Карелию 15 октября

Новости. Погода
17:00, 14 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 15 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +1, +3 градуса. Днем потеплеет до +4, +6 градусов.

Ветер северо-восточный умеренный.
Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, +5, местами до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +1, +6 градусов.

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