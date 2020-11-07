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Мокрый снег выпадет в Карелии в понедельник, на дорогах будет скользко

Новости. Общество
17:00, 08 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Гидромтецентр дал прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на понедельник, девятое ноября.

В понедельник по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на севере местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 

Ветер ночью и утром западный, юго-западный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывистый. 

Температура  воздуха  ночью: 0, -5°С, днем: 0,+5°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега. 

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем временами порывистый. 

Температура воздуха ночью: -1, -3°С, днем: +1,+3°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем слабо падать.

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