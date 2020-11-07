Мокрый снег выпадет в Карелии в понедельник, на дорогах будет скользко

Гидромтецентр дал прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на понедельник, девятое ноября.

В понедельник по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на севере местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью и утром западный, юго-западный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью: 0, -5°С, днем: 0,+5°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью: -1, -3°С, днем: +1,+3°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем слабо падать.