Молниеносная реакция: жители Карелии оперативно помогли Святославу, у которого сгорел дом в Пряжинском районе

Коллективно помогли сироте вещами и деньгами.

Жители региона оказали экстренную помощь Святославу. Теперь у него есть одежда, мебель и все необходимое. Деньги на юридическую помощь тоже собрали, сообщили в паблике Фонд Пряжинского района «Вместе».

«Друзья, выражаем огромную благодарность всем!!! Хотим с радостью сообщить, что реакция на экстренную ситуацию Святослава оказалась молниеносной! Все ведомства сработали быстро — и Администрация района, органы опеки, Министерство социальной защиты, Администрация колледжа! Ситуация взята под полный контроль. Мы ещё раз благодарим всех жертвователей за ваши добрые сердца!!!», — поблагодарили авторы поста.

Все собранные средства направят на решение финансовых вопросов. Подробный отчет о расходах опубликуют в конце текущей и следующей недели.

«Просим не присылать больше вещей, мебель — всё необходимое уже есть! Мы с вами большие молодцы, что поддержали Славу в этой непростой для него ситуации!», — отметили в паблике.

Ранее сообщали, что у шестнадцатилетнего сироты сгорел дом с документами и всеми вещами в Пряжинском районе.