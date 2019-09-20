Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком

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В Петрозаводске молодая мать подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, женщина родила жизнеспособного ребёнка, в 20 сентября подозреваемая, находясь дома, задушила ребенка.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали совершению данного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
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