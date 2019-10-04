Молодая жена Диброва подразнила мужчин на отдыхе в Греции

30-летняя Полина Диброва похвасталась стройной фигурой.

Обладательница титула "Миссис Россия-2017" сейчас отдыхает в Греции. Она любуется местными достопримечательностями, делает красочные снимки на фоне живописных локаций и наслаждается вкусной едой.

Модель, жена телеведущего 59-летнего Дмитрия Диброва, поделилась с фанатами красивыми курортными кадрами.

Многодетная мать подразнила мужчин стройной фигурой в красном бикини. Полина принимала соблазнительные позы. Однако далеко не все подписчики порадовались за нее.

Как пишет "Космополитен", Полина эмоционально ответила к хейтерам. "Похудела, поправилась, покраснела, позеленела, посинела… Что там еще? Молодая, старая, повзрослевшая, уставшая и отдохнувшая. Какая разница? Какая есть", — высказалась жена шоумена.

Инстадива отметила, что хорошо отдохнула и "поймала" много новых идей. Она уверена, что иногда полезно побыть "в себе и для себя", и поблагодарила мужа за такую возможность.