Молодая женщина пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске бесследно исчезла 35-летняя женщина.

Как сообщается в паблике поисковиков «ЛизаАлерт», 5 декабря пропала Анна И. 1987 года рождения.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета: темно-зеленая футболка, серые штаны, кроссовки.

Тех, кто владеет любой информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру: 8 (800) 700 54 52 или 112.