Молодая женщина пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске бесследно исчезла 35-летняя женщина.
Как сообщается в паблике поисковиков «ЛизаАлерт», 5 декабря пропала Анна И. 1987 года рождения.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Была одета: темно-зеленая футболка, серые штаны, кроссовки.
Тех, кто владеет любой информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание