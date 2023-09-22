Молодого пудожанина убили в драке у местного кафе

Жестокое убийство всколыхнуло общественность Пудожа.

Как стало известно «Столице на Онего», в ночь на 24 сентября у одного из кафе Пудожа завязалась драка, в которой убили молодого человека.



В местных соцсетях пишут, что погиб молодой семьянин Влад Михеев.



В Следкоме Карелии нам сообщили, что сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится доследственная проверка.