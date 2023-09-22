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Молодого пудожанина убили в драке у местного кафе

Новости. Криминал
09:34, 25 Сентября 2023
фото: © news1.ru

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Жестокое убийство всколыхнуло общественность Пудожа.

Как стало известно «Столице на Онего», в ночь на 24 сентября у одного из кафе Пудожа завязалась драка, в которой убили молодого человека.

В местных соцсетях пишут, что погиб молодой семьянин Влад Михеев. 

В Следкоме Карелии нам сообщили, что сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится доследственная проверка. 

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