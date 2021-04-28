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Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:23, 29 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, - теперь его ждет наказание.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, в интернете 27 апреля вечером появилось видео с нарушениями Правил дорожного движения водителем автомобиля Lada Vesta.

Личность водителя Госавтоинспекцией Петрозаводска установлена — им оказался молодой человек, 2003 года рождения.

В отношении 18-летнего водителя вынесен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в районе дома № 28 по ул. Мелентьевой на встречную полосу. Для принятия решения протокол будет направлен в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

За остановку на регулируемом пешеходном переходе, за движение по тротуару в районе дома № 13 по наб. Варкауса молодой человек оштрафован на 1000 рублей и 2000 соответственно. Решения в законную силу не вступили.

В отношении двух пешеходов (пассажиров, которые выскочили из машины), танцевавших у автомашины в районе дома № 28 по ул. Мелентьевой, возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование.

Молодой человек не смог объяснить свой поступок, искренне раскаивается в содеянном.

Напомним, видеозапись о нарушениях была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-29 11:23:50
Этот до конца юношеского сперматоксикоза рискует не дожить.
родитель
2021-04-29 10:44:01
Не взять, а дать. Повестку, и чтоб в 24 часа их в пределах республики не было. Их стало слишком много, отмороженных и не признающих никаких правил, кроме существующих в их аулах.
кир
2021-04-29 09:55:16
Что вижу, то пою.
наташка
2021-04-29 09:29:37
Что взять с загорелых
Гость
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