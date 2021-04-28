Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, - теперь его ждет наказание.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, в интернете 27 апреля вечером появилось видео с нарушениями Правил дорожного движения водителем автомобиля Lada Vesta.

Личность водителя Госавтоинспекцией Петрозаводска установлена — им оказался молодой человек, 2003 года рождения.

В отношении 18-летнего водителя вынесен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в районе дома № 28 по ул. Мелентьевой на встречную полосу. Для принятия решения протокол будет направлен в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

За остановку на регулируемом пешеходном переходе, за движение по тротуару в районе дома № 13 по наб. Варкауса молодой человек оштрафован на 1000 рублей и 2000 соответственно. Решения в законную силу не вступили.

В отношении двух пешеходов (пассажиров, которые выскочили из машины), танцевавших у автомашины в районе дома № 28 по ул. Мелентьевой, возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование.

Молодой человек не смог объяснить свой поступок, искренне раскаивается в содеянном.

Напомним, видеозапись о нарушениях была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».