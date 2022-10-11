Молодой человек устроил дебош в заведении Петрозаводска и был объявлен в розыск (ВИДЕО)

Полицейские Петрозаводска разыскивают молодого подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские карельской столицы устанавливают личность молодого человека, запечатлённого камерами видеонаблюдения, который может быть причастен к совершению преступления против личности.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8-999-094-55-89.
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