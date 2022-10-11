Молодой человек устроил дебош в заведении Петрозаводска и был объявлен в розыск (ВИДЕО)

Полицейские Петрозаводска разыскивают молодого подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские карельской столицы устанавливают личность молодого человека, запечатлённого камерами видеонаблюдения, который может быть причастен к совершению преступления против личности.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8-999-094-55-89.

Конфиденциальность гарантируется.