Молодой человек устроил ночью дебош в баре в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали в столице Карелии агрессивного посетителя бара.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ночью в субботу, 24 декабря, в одном из петрозаводских баров сработала тревожно-вызывная сигнализация. Группа задержания вневедомственной охраны выехала на место. Директор заведения сообщил, что неизвестный молодой человек ведёт себя агрессивно, мешает работе персонала и отдыху других гостей. На замечания нарушитель не реагировал.

При задержании молодой человек оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии. Дебошир был передан в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, росгвардейцы скрутили участников массовой драки в Петрозаводске.