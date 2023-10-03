Молодой человек в Петрозаводске погиб, упав с крыши поезда

Трагедия произошла в районе станции Голиковка в столице Карелии.

Как сообщили в Управлении транпортной полиции Северо-Запада, в минувшие выходные трагедия произошла в районе станции Голиковка в Петрозаводске.

Возле железнодорожных путей было обнаружено тело 26-летнего жителя карельской столицы с травмами и термическими ожогами.

Как уточнили в полиции, молодой человек попытался подняться на крышу грузового вагона стоящего на путях состава, но получил мощный удар током и упал с вагона на землю.

В настоящее время полиция на транспорте проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.