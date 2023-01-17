Молодой рецидивист в Карелии лишил односельчанина лосиных рогов

По версии полиции, судимый житель Муезерского района Карелии украл у земляка 10 пар лосиных рогов.

В полицию Муезерского района поступило заявление от жителя одного из поселков. У него украли имущество на сумму свыше 45 тысяч рублей.

Мужчина скупает лосиные рога. Однажды он зашел к себе в гараж, где они хранились, и не досчитался 10 экземпляров.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 19-летний односельчанин потерпевшего. Ранее его неоднократно судили за подобные преступления.

Молодой человек знал лазейку, через которую можно было пробраться в чужой гараж, и воспользовался этим. Рога он вынес за несколько заходов, спрятал их, затем часть продал.



Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.