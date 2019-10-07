Молодой водитель погиб на трассе в Карелии

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Сегодня утром в Сегежском районе произошла смертельная авария, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, сегодня, 7 октября, в 7.15 утра в Сегежском районе на автомобильной дороге "Кола" на 690 км 22 - летний водитель Lada Priora опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель - житель поселка Надвоицы - погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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