Молодой врач в Карелии спас двух обгоревших любителей шашлыков

Мужчина и женщина в Кондопожском районе неудачно попытались разжечь мангал и попали в больницу.

Как рассказал на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, Кондопожскую ЦРБ 19 августа поступили двух человек с ожогами различной степени тяжести: мужчина и женщина пытались разжечь мангал, но пролили специальную жидкость для розжига. В результате оба пострадали во вспыхнувшем пламени.

Умелые действия молодого врача — Владислава Воронина, недавно прошедшего ординатуру и приехавшего на работу по целевому договору — способствовали тому, что состояние больных стабилизировалось. Это позволило на вертолете эвакуировать женщину в Петрозаводск, в Республиканскую больницу, а мужчину — Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Глава Минздрава поблагодарил медицинских специалистов, спасавших жизнь и здоровье пострадавших.