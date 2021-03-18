В Карелии молодого человека, который больше года жил за счет начальника, ждет суд

Житель Медвежьегорска перевел больше четверти миллиона рублей со счета своего начальника, пока тот случайно не заметил пропажу, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый – 21-летний житель Медвежьегорска – дал признательные показания. Он рассказал стражам порядка, что с декабря 2019 года по нынешний март пользовался гаджетом руководителя и тайно переводил себе на счёт различные суммы.

По версии следствия, в первый раз молодой человек отправил себе 2 тысячи рублей, они понадобились ему на ремонт машины. Сделал это посредством системы быстрых переводов, после чего удалил смс. Таким способом за всё время трудоустройства он похитил у начальника более 292 тысяч рублей. Вырученные незаконным путём деньги тратил на личные нужды.

То, что со счёта пропали сбережения, 62-летний местный житель заметил случайно. Ему понадобилась выписка о движении денежных средств. В ней-то он и обнаружил, что подчиненный перевёл себе его накопления, о чём незамедлительно сообщил в полицию.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "кража". Молодому горожанину грозит до шести лет лишения свободы.