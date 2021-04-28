Молодого посетителя ресторана в Петрозаводске госпитализировали из заведения после драки

Сотрудники Росгвардии задержали в ресторане молодых людей, которые устроили пьяный дебош, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 27 апреля сработала тревожная сигнализация популярного ресторана, расположенного в торгово-развлекательном центре на проспекте Ленина.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что два гостя заведения, молодые люди 1993 года рождения, отказались оплачивать счёт и, поскольку были пьяны, вели себя агрессивно. Конфликтовали они не только с окружающими, но и друг с другом — и в итоге подрались.

После драки один из молодых людей был госпитализирован, а второго сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции. Дебоширам вменяется мелкое хулиганство и неоплата по счету в размере почти 3 тысяч рублей.