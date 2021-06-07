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Молодых жителей Карелии приглашают отправиться на службу в Чечню

Новости. Общество
17:40, 08 Июня 2021
фото: © Росгвардия Карелии

Росгвардия приглашает физически развитых жителей республики на службу по контракту в городе Грозный.

Росгвардия продолжает отбор граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту на территории Чеченской Республики с местом дислокации в городе Грозный.

Кандидаты должны быть физически развиты, с законченным основным общим образованием, без судимости и привлечения к уголовной ответственности, в возрасте от 19 до 35 лет.

Денежное довольствие, в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет — от 42 тысяч рублей. Предпочтение отдается кандидатам, владеющим водительскими правами различных категорий. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания.

Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, улица Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.

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Комментарии

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Саныч
2021-06-08 18:20:19
За 42 тыс. в Чечню?
кир
2021-06-08 17:59:04
Пошёл бы - кота не с кем оставить.
театральный критик
2021-06-08 17:42:11
Если только поваром. Всё остальное экономически не выгодно
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