Молодых жителей Карелии приглашают отправиться на службу в Чечню

Росгвардия приглашает физически развитых жителей республики на службу по контракту в городе Грозный.

Росгвардия продолжает отбор граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту на территории Чеченской Республики с местом дислокации в городе Грозный.

Кандидаты должны быть физически развиты, с законченным основным общим образованием, без судимости и привлечения к уголовной ответственности, в возрасте от 19 до 35 лет.

Денежное довольствие, в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет — от 42 тысяч рублей. Предпочтение отдается кандидатам, владеющим водительскими правами различных категорий. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания.

Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, улица Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.