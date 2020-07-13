890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку 11
13.07.2020 12:35
Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка 5
13.07.2020 14:16
Истребитель привезли к президентскому училищу в Петрозаводске глубокой ночью (ВИДЕО) 9
13.07.2020 15:23
Зазевавшийся водитель устроил в Карелии ДТП с пострадавшими
13.07.2020 10:38
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Любителя грузинской кухни задержали в ресторане Петрозаводска 1
13.07.2020 18:00

Молоко 80-летней давности нашли дайверы на затонувшем судне Валаамского монастыря

Новости. Общество
06:40, 14 Июля 2020
фото: паблик Валаамского монастыря
Загрузка...

На затонувшем в 1940 году монастырском судне члены Санкт-Петербургского клуба "Северный дайвер" обнаружили 4 бутылки молока.

Как сообщается в паблике Валаамского монастыря, 12 июля в ходе исследования затонувшего в Никоновской бухте в 1940 году монастырского судна "Valamo Luostari" члены Санкт-Петербургского клуба "Северный дайвер" обнаружили 4 бутылки молока.

Бутылки были плотно закупорены и находились в холодной Ладожской воде более 80 лет. Сейчас они переданы монастырской ферме и будут храниться в холодильнике в качестве экспоната для гостей монастыря.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 3
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»