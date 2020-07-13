Молоко 80-летней давности нашли дайверы на затонувшем судне Валаамского монастыря

На затонувшем в 1940 году монастырском судне члены Санкт-Петербургского клуба "Северный дайвер" обнаружили 4 бутылки молока.

Как сообщается в паблике Валаамского монастыря, 12 июля в ходе исследования затонувшего в Никоновской бухте в 1940 году монастырского судна "Valamo Luostari" члены Санкт-Петербургского клуба "Северный дайвер" обнаружили 4 бутылки молока.

Бутылки были плотно закупорены и находились в холодной Ладожской воде более 80 лет. Сейчас они переданы монастырской ферме и будут храниться в холодильнике в качестве экспоната для гостей монастыря.